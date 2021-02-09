Политика В Чехии ввели максимально жесткое наказание для бизнеса, который нарушит карантин

2021-02-09 14:45

Власти Чехии приняли законопроект, согласно которому власти могут на год закрыть гостиницы, пансионы, рестораны и другие учреждения общественного питания за повторные нарушения ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Как сообщает Чешское телевидение, несмотря на то, что с конца января отелям в Чехии разрешено заселять только командировочных, а ресторанам - продавать еду на вынос, полиция массово фиксирует нарушения в таких заведениях, в некоторых повторно.

Кроме того, на заседании члены Кабмина приняли решение продлить локдаун, срок которого истекает 14 февраля, еще на месяц. Соответствующую инициативу теперь должен поддержать парламент.

По последним данным, в Чешской Республике с населением 10,69 миллиона человек подтверждено 1,37 миллиона случаев инфицирования COVID-19. Побороть болезнь удалось 922 223 жителям страны, от осложнений скончались 17 333 человека. За последние сутки выявили 2415 новых случаев заражения.

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