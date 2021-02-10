Коронавирус Обнаружен новый штамм коронавируса, который может влиять на вакцину

2021-02-10 14:43

В Великобритании выявили новую мутацию коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на консультативную группу по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии.

По состоянию на сегодня известно, что новый штамм произошел от так называемого "кентского штамма" коронавируса. Ученые классифицировали эту мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство". Есть опасения, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.

В Бристоле было зарегистрировано уже14 случаев этой мутации, еще четыре случая нашли в Манчестере и три - в других городах.

Напомним, ВОЗ обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций, которых в мире уже более четырех тысяч. 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

видео Экс-губернатор Одесчины: Отказываться от российской вакцины в отсутствие любой другой – бред

2021-02-10 09:26

Из-за множества мутаций коронавируса вакцинация может стать обязательной и ежегодной

2021-02-10 09:12

Глава МОЗ Украины сравнил китайскую вакцину Sinovac с iPhone

2021-02-09 13:42

Что будет если смешать вакцины от коронавируса Pfizer и AstraZeneca

2021-02-09 08:38

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Обнаружен новый штамм коронавируса, который может влиять на вакцину

2021-02-10 14:43

Из-за множества мутаций коронавируса вакцинация может стать обязательной и ежегодной

2021-02-10 09:12

В Украине введут новый "светофорный" карантин: назван срок и ключевое отличие

2021-02-09 21:30

Зеленский анонсировал "паспорта иммунитета" к Covid-19 для украинцев

2021-02-09 20:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Обнаружен новый штамм коронавируса, который может влиять на вакцину 2021-02-10 14:43
Из-за множества мутаций коронавируса вакцинация может стать обязательной и ежегодной 2021-02-10 09:12
В Украине введут новый "светофорный" карантин: назван срок и ключевое отличие 2021-02-09 21:30
Зеленский анонсировал "паспорта иммунитета" к Covid-19 для украинцев 2021-02-09 20:30