Коронавирус Обнаружен новый штамм коронавируса, который может влиять на вакцину

2021-02-10 14:43

В Великобритании выявили новую мутацию коронавируса, сообщает Sky News со ссылкой на консультативную группу по вопросам угроз новых респираторных вирусов при Минздраве Британии.

По состоянию на сегодня известно, что новый штамм произошел от так называемого "кентского штамма" коронавируса. Ученые классифицировали эту мутацию, как "вариант, вызывающий беспокойство". Есть опасения, что мутация может очень быстро распространяться, а также влиять на вакцину.

В Бристоле было зарегистрировано уже14 случаев этой мутации, еще четыре случая нашли в Манчестере и три - в других городах.

Напомним, ВОЗ обеспокоена эффективностью COVID-вакцин от новых мутаций, которых в мире уже более четырех тысяч.

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