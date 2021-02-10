Политика Что Германия предлагала Вашингтону за отмену санкций против газопровода Северный поток–2

2021-02-10 14:12

В СМИ просочились скандальные детали тайных переговоров властей ФРГ с администрацией Трампа по поводу разблокировки строительства российского газопровода.

Немецкая некоммерческая организация, отстаивающая охрану природы и защиту прав потребителей (Environmental Action Germany (DUH), заявила, что Германия предлагала администрации президента США Дональда Трампа поддержку в объеме миллиарда евро за отказ от санкций против газопровода Северный поток–2.

Как сообщает Радио Свобода, министр финансов Германии Олаф Шольц предложил фонды для импорта сжиженного газа из США. Предложение было сделано в личном письме, адресованном тогдашнему министру финансов США Стиву Мнучину. Письмо было датировано 7 августа 2020 года и включало неформальное изложение деловых подробностей.

Исполнительный директор НКО Саша Мюллер-Краэнер назвала эти сведения "скандальными" и "грязной сделкой за счет третьих сторон".

По данным организации, правительство Германии предложило инвестиции в развитие терминалов сжиженного газа в Вильгельмсхафене и Брунсбуэттеле на германском побережье Северного моря.

В обмен на это от Вашингтона ожидалось согласие на "беспрепятственное строительство" и эксплуатацию Северного потока–2.

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