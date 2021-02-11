Коронавирус В США разрешили в экстренных случаях колоть зараженным мощный коктейль из антител

2021-02-11 09:10

В США в рамках борьбы с коронавирусом разрешено экстренное применение коктейля из антител, разработанного американской фармацевтической компанией Eli Lilly.

Как сообщает Управление по саннадзору за качеством медикаментов США (FDA), разрешение выдано на экстренное применение бамланивимаба и этесевимаба, вводимых одновременно. Этот "коктейль" применяют для лечения легкой или умеренной форм COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с массой тела от 40 килограммов.

Также препарат разрешается использовать для пациентов от 65 лет и старше и тем, у кого имеются определенные хронические заболевания.

"Коктейль" противопоказан госпитализированным COVID-больным, нуждающимся в кислородной терапии.

Ранее клинические испытания показали, что однократная внутривенная инфузия препарата значительно снижает для инфицированных риски госпитализации и смерти в течение последующих 29 дней.

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В Украине запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса 2021-02-10 21:00
Украина получит еще одну крупную партию вакцин от Covid-19: в ЕС сделали важное заявление 2021-02-10 19:35
Обнаружен новый штамм коронавируса, который может влиять на вакцину 2021-02-10 14:43