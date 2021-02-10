Экономика ЕС давит на Украину по выполнению требований МВФ: перед Шмыгалем помахали €600 млн

2021-02-10 18:30

Евросоюз ожидает от Украины выполнение ряда структурных мероприятий, прогресса в переговорах с МВФ и борьбу с коррупцией.

Украина должна выполнить восемь структурных мероприятий и достичь прогресса в переговорах с МВФ для получения транша ЕС в 600 миллионов евро. Об этом во среду, 10 февраля, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, передает Корреспондент.

"Предоставление второго транша потребует выполнения Украиной 8 структурных мероприятий, которые Украина обязалась реализовать, и, во-вторых, надо достичь позитивного прогресса с МВФ в рамках программы Stand-by. Очень важно обеспечивать судебную реформу, сделать антикоррупционную инфраструктуру действенной и улучшать инвестиционный климат", - сказал он.

Также Домбровскис назвал условием выделения транша борьбу с коррупцией.

"На моей встрече с премьер-министром я подчеркнул, что усилия по борьбе с коррупцией также важны для следующего транша макрофинансовой помощи ЕС", - заявил он.

По словам вице-президента ЕК, в ЕС считают, что борьба с коррупцией и реформа в сфере юстиции является важным приоритетом для Украины со времен Революции достоинства. "ЕС значительно инвестировал в поддержку эффективной антикоррупционной институционной архитектуры в Украине. ЕС готов поддержать Украину на ее трудном пути к успеху. Мы призываем все фракции, ориентированные на реформы, собраться вместе и дать четкий сигнал о приверженности Украины сделать путь реформ необратимым", - подчеркнул Домбровскис.

Шмыгаль назвал борьбу с коррупцией одной из главных задач правительства.

"Хочу заверить, что несмотря на всю сложность вызовов, которые стоят перед нами, мы продолжаем внедрение системных реформ в Украине, направленных на углубление экономической интеграции с Европейским Союзом", - сказал украинский премьер.

Во время встречи стороны начали консультации по дальнейшей либерализации торговли между Украиной и ЕС. В частности, речь идет об ускорении и расширение сферы отмены ввозной пошлины в торговле.

"Уверен, что поддержание постоянного диалога будет способствовать устранению торговых барьеров во взаимной торговле", - сказал глава украинского правительства.

Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию за решение о выделении Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро в конце прошлого года.

Он заверил, что правительство Украины придерживаться своих обязательств по выполнению всех условий, указанных в приложении к Меморандуму о взаимопонимании между Украиной и ЕС.

"Рассчитываем успешно завершить реализацию программы в первом квартале 2021, чтобы получить второй транш макрофинансовой помощи уже весной этого года", - подчеркнул премьер.

Напомним, украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем накануне прибыла в Брюссель, где состоится седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Шмыгаль уже провел встречи с главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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