В Украине за сутки снова больше 5 тысяч новых случаев Covid-19 - ситуация в регионах
2021-02-11 13:44
В Украине за сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Наибольшее число новых случаев за прошедшие 24 часа зафиксировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской областях и в Киеве.
Как сообщил в Facebook глава МОЗ Украины Максим Степанов, также за сутки было госпитализировано 1 784 человек. Выздоровели 6 568 человек. Скончались от коронавируса 124 пациента.
За минувшие сутки было проведено 43 126 тестированиий (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).
Количество новых фактов заражения по областям:
- Винницкая область - 392 случая
- Волынская область - 125
- Днепропетровская область - 306
- Донецкая область - 156
- Житомирская область - 367
- Закарпатская область - 368
- Запорожская область - 182
- Ивано-Франковская область - 482
- Киев - 335
- Киевская область - 159
- Кировоградская область - 37
- Луганская область - 43
- Львовская область - 319
- Николаевская область - 83
- Одесская область - 155
- Полтавская область - 126
- Ровенская область - 139
- Сумская область - 102
- Тернопольская область - 153
- Харьковская область - 232
- Херсонская область - 42
- Хмельницкая область - 235
- Черкасская область - 129
- Черновицкая область - 291
- Черниговская область - 81
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