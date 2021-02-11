Коронавирус В Украине за сутки снова больше 5 тысяч новых случаев Covid-19 - ситуация в регионах

2021-02-11 13:44

В Украине за сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом. 

Наибольшее число новых случаев за прошедшие 24 часа зафиксировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской  областях и в Киеве.

Как сообщил в Facebook глава МОЗ Украины Максим Степанов, также за сутки было госпитализировано 1 784 человек. Выздоровели 6 568 человек. Скончались от коронавируса 124 пациента.

За минувшие сутки было проведено 43 126 тестированиий  (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).

Количество новых фактов заражения по областям:

  • Винницкая область - 392 случая
  • Волынская область - 125 
  • Днепропетровская область - 306 
  • Донецкая область - 156 
  • Житомирская область - 367 
  • Закарпатская область - 368 
  • Запорожская область - 182
  • Ивано-Франковская область - 482 
  • Киев - 335 
  • Киевская область - 159 
  • Кировоградская область - 37 
  • Луганская область - 43 
  • Львовская область - 319 
  • Николаевская область - 83 
  • Одесская область - 155 
  • Полтавская область - 126 
  • Ровенская область - 139 
  • Сумская область - 102 
  • Тернопольская область - 153
  • Харьковская область - 232 
  • Херсонская область - 42 
  • Хмельницкая область - 235 
  • Черкасская область - 129 
  • Черновицкая область - 291 
  • Черниговская область - 81 

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