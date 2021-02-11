Коронавирус В Украине за сутки снова больше 5 тысяч новых случаев Covid-19 - ситуация в регионах

2021-02-11 13:44

В Украине за сутки зафиксировано 5 039 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Наибольшее число новых случаев за прошедшие 24 часа зафиксировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Житомирской областях и в Киеве.

Как сообщил в Facebook глава МОЗ Украины Максим Степанов, также за сутки было госпитализировано 1 784 человек. Выздоровели 6 568 человек. Скончались от коронавируса 124 пациента.

За минувшие сутки было проведено 43 126 тестированиий (в том числе методом ПЦР – 26 739, методом ИФА – 16 387).

Количество новых фактов заражения по областям:

Винницкая область - 392 случая

Волынская область - 125

Днепропетровская область - 306

Донецкая область - 156

Житомирская область - 367

Закарпатская область - 368

Запорожская область - 182

Ивано-Франковская область - 482

Киев - 335

Киевская область - 159

Кировоградская область - 37

Луганская область - 43

Львовская область - 319

Николаевская область - 83

Одесская область - 155

Полтавская область - 126

Ровенская область - 139

Сумская область - 102

Тернопольская область - 153

Харьковская область - 232

Херсонская область - 42

Хмельницкая область - 235

Черкасская область - 129

Черновицкая область - 291

Черниговская область - 81

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