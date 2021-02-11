Коронавирус Власти Германии продлили локдаун до 7 марта, но смягчили некоторые требования

2021-02-11 15:12

Власти Германии продлили локдаун до 7 марта, сообщает DW. Введенные ранее ограничения останутся в силе, но есть некоторые послабления. В частности, сохранится ограничение на частные контакты и обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

От необязательных частных поездок и визитов власти также рекомендуют воздержаться. Решения о восстановлении обучения в школах и работы детских садов федеральные земли будут принимать самостоятельно.

Парикмахерским разрешат возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использовании защитных средств.

Следующие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу учреждений розничной торговли, музеев, выставок, кинотеатров и т.д.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире