Коронавирус Власти Германии продлили локдаун до 7 марта, но смягчили некоторые требования

2021-02-11 15:12

Власти Германии продлили локдаун до 7 марта, сообщает DW. Введенные ранее ограничения останутся в силе, но есть некоторые послабления. В частности, сохранится ограничение на частные контакты и обязательное ношение медицинских масок в общественных местах.

От необязательных частных поездок и визитов власти также рекомендуют воздержаться. Решения о восстановлении обучения в школах и работы детских садов федеральные земли будут принимать самостоятельно.

Парикмахерским разрешат возобновить работу с 1 марта при условии предварительной записи клиентов и использовании защитных средств.

Следующие послабления будут вводить после того, как удастся достичь показателя в 35 новых случаев заражения на 100 тысяч населения за семь дней и ниже. Тогда планируют разрешить работу учреждений розничной торговли, музеев, выставок, кинотеатров и т.д.

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В Украине за сутки снова больше 5 тысяч новых случаев Covid-19 - ситуация в регионах 2021-02-11 13:44
В США разрешили в экстренных случаях колоть зараженным мощный коктейль из антител 2021-02-11 09:10
В Украине запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса 2021-02-10 21:00