Коронавирус Украине грозит третья волна коронавируса: врач озвучил прогноз и назвал сроки

2021-02-11 16:30

Текущая волна коронавируса пойдет на спад уже ближе к лету - в Украине будет меньшее количество госпитализаций.

Об этом заявил главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Я не могу угадать насколько, но мы можем опуститься и до 200-300 случаев в день по Украине. А дальше, если мы все же не переболели, и не сможем успеть провести массовую вакцинацию, то, вероятно, будет третья волна", - сказал он.

По словам врача, избежать третьей волны не получится даже несмотря на вакцинацию.

Он прогнозирует, что она будет значительно меньше и переболеет 25% населения.

"Эта волна уже не будет такой, какая есть сейчас. И то, что я прогнозировал, если волна начнется в конце лета, то где-то весной она закончится. Середина, конец весны 2022 года практически почти полное исчезновение вируса", - добавил он.

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