Политика Вирастюк рассказал, как Зеленский уговорил его стать нардепом

2021-02-11 19:30

Спортсмен Василий Вирастюк получил предложение стать кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" лично от президента Владимира Зеленского. Их разговор состоялся в феврале.

Об этом сам стронгмен заявил на брифинге после съезда политической силы. По словам Вирастюка, приоритетом своей деятельности он видит реабилитацию ветеранов АТО/ ООС.

"Создание центров реабилитации, которых у нас в Украине пока нет. В этом я вижу основную свою цель. Это было одним из моих пунктов в разговоре с президентом", – подчеркнул спортсмен и добавил, что президент его в этом поддержал.

Вместе с тем, кандидат в парламентарии отметил, что даже если его не выберут, он продолжит заниматься помощью участникам войны на Донбассе. Однако наличие мандата нардепа, полагает Вирастюк, позволит организовать этот процесс быстрее.

Отвечая на вопрос, воспринимает ли он кандидатуру от "Европейской солидарности", волонтера Марусю Зверобой как конкурентку, Вирастюк заверил, что вообще не думает об этом.

В свою очередь, в партии "Слуга народа" добавили, что опасаются нарушений на предстоящих довыборах в Верховную Раду, поскольку владеют информацией о подготовке "двойников" Вирастюка в бюллетенях.

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