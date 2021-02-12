Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии

2021-02-12 10:41

За минувшие сутки в стране зафиксировано 4 773 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество фактов заражения в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях, а также Киеве.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за это время было госпитализировано 2 000 человек. От коронавируса скончались 116 человек, выздоровели – 7 211 человек. Было проведено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

В целом за время пандемии заболели 1 262 867 украинцев, уже  выздоровели 1 106 155 человек.

Число новых случаев заражения в областях:

  • Винницкая область - 307 случаев
  • Волынская область - 117 
  • Днепропетровская область - 297 
  • Донецкая область - 147
  • Житомирская область - 185
  • Закарпатская область - 314 
  • Запорожская область - 153 
  • Ивано-Франковская область - 592
  • Киевская область - 246
  • Киев - 348 
  • Кировоградская область - 12 
  • Луганская область - 52 
  • Львовская область - 373 
  • Николаевская область - 150 
  • Одесская область - 143 
  • Полтавская область - 91 
  • Ровенская область - 130 
  • Сумская область - 103 
  • Тернопольская область - 168 
  • Харьковская область - 189 
  • Херсонская область - 48 
  • Хмельницкая область - 145
  • Черкасская область - 122 
  • Черновицкая область - 243 
  • Черниговская область - 98 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Польше расследуют смерть 11 человек после вакцинации от короанвируса

2021-02-12 09:11

Украине грозит третья волна коронавируса: врач озвучил прогноз и назвал сроки

2021-02-11 16:30

В Украине за сутки снова больше 5 тысяч новых случаев Covid-19 - ситуация в регионах

2021-02-11 13:44

В Украине запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса

2021-02-10 21:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Вакцинация в США: власти закупили для граждан 600 миллионов доз препаратов от коронавируса

2021-02-12 12:43

ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней

2021-02-12 11:40

COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии

2021-02-12 10:41

В Польше расследуют смерть 11 человек после вакцинации от короанвируса

2021-02-12 09:11
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Вакцинация в США: власти закупили для граждан 600 миллионов доз препаратов от коронавируса 2021-02-12 12:43
ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней 2021-02-12 11:40
COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии 2021-02-12 10:41
В Польше расследуют смерть 11 человек после вакцинации от короанвируса 2021-02-12 09:11