Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии

2021-02-12 10:41

За минувшие сутки в стране зафиксировано 4 773 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество фактов заражения в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях, а также Киеве.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за это время было госпитализировано 2 000 человек. От коронавируса скончались 116 человек, выздоровели – 7 211 человек. Было проведено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).

В целом за время пандемии заболели 1 262 867 украинцев, уже выздоровели 1 106 155 человек.

Число новых случаев заражения в областях:

Винницкая область - 307 случаев

Волынская область - 117

Днепропетровская область - 297

Донецкая область - 147

Житомирская область - 185

Закарпатская область - 314

Запорожская область - 153

Ивано-Франковская область - 592

Киевская область - 246

Киев - 348

Кировоградская область - 12

Луганская область - 52

Львовская область - 373

Николаевская область - 150

Одесская область - 143

Полтавская область - 91

Ровенская область - 130

Сумская область - 103

Тернопольская область - 168

Харьковская область - 189

Херсонская область - 48

Хмельницкая область - 145

Черкасская область - 122

Черновицкая область - 243

Черниговская область - 98

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