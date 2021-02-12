COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии
2021-02-12 10:41
За минувшие сутки в стране зафиксировано 4 773 новых случаев COVID-19. Наибольшее количество фактов заражения в Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях, а также Киеве.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за это время было госпитализировано 2 000 человек. От коронавируса скончались 116 человек, выздоровели – 7 211 человек. Было проведено тестирований за сутки - 40 899 (в том числе методом ПЦР – 25 835, методом ИФА – 15 064).
В целом за время пандемии заболели 1 262 867 украинцев, уже выздоровели 1 106 155 человек.
Число новых случаев заражения в областях:
- Винницкая область - 307 случаев
- Волынская область - 117
- Днепропетровская область - 297
- Донецкая область - 147
- Житомирская область - 185
- Закарпатская область - 314
- Запорожская область - 153
- Ивано-Франковская область - 592
- Киевская область - 246
- Киев - 348
- Кировоградская область - 12
- Луганская область - 52
- Львовская область - 373
- Николаевская область - 150
- Одесская область - 143
- Полтавская область - 91
- Ровенская область - 130
- Сумская область - 103
- Тернопольская область - 168
- Харьковская область - 189
- Херсонская область - 48
- Хмельницкая область - 145
- Черкасская область - 122
- Черновицкая область - 243
- Черниговская область - 98
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