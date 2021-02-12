Коронавирус Когда и как можно вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом

2021-02-12 17:29

Переболевшие коронавирусной инфекцией могут вакцинироваться уже через шесть месяцев после болезни, считает заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, такие рекомендации дает Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

При этом НТГЭИ допускает и более ранние сроки вакцинации, если на этом настаивает лицо, подлежащее вакцинации в соответствии с группами приоритетности.

"Вакцинация может быть проведена ранее шестимесячного срока при достаточном количестве доз вакцины для обеспечения вакцинации лиц в данной группе приоритетности, которые не имеют задокументированного COVID-19 в анамнезе и если это не противоречит действующей инструкции к вакцине", - сообщил Ляшко.

Эксперты рекомендуют отсрочить вторую дозу вакцины на шесть месяцев для лиц с острым течением COVID-19, у которых заболевание развилось после получения первой дозы вакцины.

При этом они подчеркивают, что эти рекомендации могут быть изменены в случае поступления обновленных данных и, если они не противоречат действующей инструкции к вакцине.

Также НТГЭИ рекомендует отложить по крайней мере на шесть месяцев вакцинацию лиц, ранее получавших терапию антителами от COVID-19 или реконвалесцентную плазму.

При этом, согласно рекомендациям НТГЭИ факт проведенной вакцинации против COVID-19 никак не должен влиять терапевтическую тактику пациента с COVID-19.

Относительно вакцинации против COVID-19 беременных и женщин, которые кормят детей грудным молоком НТГЭИ рекомендуют отсрочить вакцинацию беременных или введение второй дозы вакцины до разрешения беременности.

При этом вакцинация беременных медицинских работников, отнесенных к приоритетной группе по проведению прививок против COVID-19, может быть проведена в случае если польза от вакцинации имеет преимущества над высоким риском инфицирования и тяжелого течения COVID-19.

Эксперты считают, что женщины, которые выкармливают детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Вакцинация в США: власти закупили для граждан 600 миллионов доз препаратов от коронавируса

2021-02-12 12:43

ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней

2021-02-12 11:40

В Польше расследуют смерть 11 человек после вакцинации от короанвируса

2021-02-12 09:11

В Японии стартует массовая вакцинация населения от коронавируса

2021-02-11 15:46

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Когда и как можно вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом

2021-02-12 17:29

Вакцинация в США: власти закупили для граждан 600 миллионов доз препаратов от коронавируса

2021-02-12 12:43

ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней

2021-02-12 11:40

COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии

2021-02-12 10:41
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Когда и как можно вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом 2021-02-12 17:29
Вакцинация в США: власти закупили для граждан 600 миллионов доз препаратов от коронавируса 2021-02-12 12:43
ВОЗ указала на провал стратегии вакцинации, который может стоить миллионы жизней 2021-02-12 11:40
COVID-19 в Украине: за сутки 4 773 новых случаев, 2 тысячи из них в тяжелом состоянии 2021-02-12 10:41