Коронавирус Степанов ответил, могут ли украинцев заставить принудительно вакцинироваться от COVID-19

2021-02-13 11:30

 

Жителей Украины не будут принудительно вакцинировать от коронавируса, это не предусмотрено украинским законодательством.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 12 февраля заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Запись транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Но с точки зрения, если человек имеет, например, большое количество контактов, то есть он на своей работе много контактирует, он, заболев, может потенциально подвергать опасности других людей. Видимо, это чисто моральные вещи, которые надо использовать", – сказал министр.

На первом этапе вакцинации, который начнется в понедельник, 15 февраля, прививки получат 367 тысяч граждан, сообщил Степанов. Среди них будут медработники COVID-больниц и скорой помощи, работники лабораторий и социальной сферы, пациенты интернатов и военнослужащие.

На втором этапе вакцинируют уже 2,5 млн украинцев – остальных медработников, людей категории 80+, которые входят в группу риска.

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