Политика Украинцам показали зарплату отстраненного главы КСУ

2021-02-14 15:00

Отстраненный от работы глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий получил в январе зарплату размером 320 тыс. гривен.

Как передает «Хвиля», об этом говорится в ответе на информационный запрос Українських Новин.

В ответе говорится, что общая сумма вознаграждения судьи за январь текущего года, которую получил Тупицкий составляет 322 748,54 гривен.

При этом на работу в здание учреждения его не допускали.

В частности, оклад главы КСУ составил 197 тыс. гривен. Кроме того, еще 29,5 тыс. ему добавили за научную степень, 157 тыс. – за стаж, а за руководящую (административную) должность – еще 29,5 тыс. гривен. Вдобавок к этому 19,7 тыс. гривен в месяц Тупицкий получает за доступ к государственной тайне.

Тупицкий якобы работает дистанционно в связи с тем, что сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание КСУ.

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский 29 декабря 2020 года подписал указ об отстранении Тупицкого от его должности на два месяца. Однако 1 февраля судья КСУ обжаловал решение гаранта в Верховном суде.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире