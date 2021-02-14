Политика Россия готовит «референдум» об объединении «ДНР» и «ЛНР»

2021-02-14 11:30

Кремль рассматривает вариант признания ЛДНР независимым государством. Об этом пишет “Восточная правозащитная группа”. План, разработанный еще Сурковым в 2017 году, предусматривает проведение “референдума” об объединении квазиобразований ДНР и ЛНР. Затем их под общим названием республика Донбасс.

Столицей этого нового объединения объявят Донецк, а Россия признает его независимость по типу Абхазии.

Тем временем, ОБСЕ сообщила, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии видели, как двое террористов ЛНР зашли на 350 метров вглубь участка разведения сил и средств №2 у Золотого (район западной Бахмутки). Это является нарушением Минских договоренностей.

Этот же патруль СММ наблюдал, как тринадцать рабочих на контрольно-пропускном пункте оккупантов в Золотом с помощью тяжелой техники замешивали бетон и заливали им блоки, установленные вокруг огражденной площадки. Также поблизости укладывались электрические кабели.

Похоже, что оккупанты готовятся к открытию коридора через линию разграничения в Золотом.

Пока же через единственный нормально работающий коридор у Станицы Луганской за двенадцатое февраля проследовали 1299 людей. По данным спикера пресс-центра Объединенных сил Ярославы Зориной, 857 из них прошли на оккупированную территорию Луганской области, а 442 – на свободную.

Для сравнения, в тот же день через коридор Новотроицкое – Еленовка террористы ДНР пропустили только 94 человека в ОРДО и 78 на свободную территорию. Свой КПП Еленовка открывают только по понедельникам и пятницам, жестко ограничивая трафик.

Остальные пять коридоров на линии разграничения не работают вовсе.

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