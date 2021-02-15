В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - данные по всем областям
2021-02-15 11:40
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 2332 новых случая заражения китайским коронавирусом нового типа. В тоже время выздоровели 2 478 украинцев (всего - 1116779), скончались 62 человека (всего - 24392).
Лидируют в антирейтинге наиболее зараженных регионов за последние сутки Ивано-Франковская и Черновицкая области. Также напряженной ситуация остается в Киеве.
Как сообщает Минздрав, за время пандемии в стране, которая длится уже почти год, было зафиксировано уже 1 миллион 273 тысячи 475 случаев коронавируса .
Число новых случаев заражения за прошедшие 24 часа:
- Винницкая область - 142
- Волынская область - 45
- Днепропетровская область - 106
- Донецкая область - 28
- Житомирская область - 150
- Закарпатская область - 113
- Запорожская область - 46
- Ивано-Франковская область - 457
- Киевская область - 171
- Киев - 211
- Кировоградская область - 3
- Луганская область - 9
- Львовская область - 123
- Николаевская область - 77
- Одесская область - 75
- Полтавская область - 21
- Ровенская область - 15
- Сумская область - 47
- Тернопольская область - 79
- Харьковская область - 59
- Херсонская область - 31
- Хмельницкая область - 10
- Черкасская область - 66
- Черновицкая область - 225
- Черниговская область - 23
Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире