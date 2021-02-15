Коронавирус В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - данные по всем областям

2021-02-15 11:40

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 2332 новых случая заражения китайским коронавирусом нового типа.  В тоже время выздоровели 2 478 украинцев (всего - 1116779),  скончались 62 человека (всего - 24392).

Лидируют в антирейтинге наиболее зараженных регионов за последние сутки Ивано-Франковская и Черновицкая области. Также напряженной ситуация остается в Киеве.

 Как сообщает Минздрав, за время пандемии в стране, которая длится уже почти год, было зафиксировано уже 1 миллион 273 тысячи 475 случаев коронавируса . 

Число новых случаев заражения за прошедшие 24 часа:

  • Винницкая область - 142
  • Волынская область - 45
  • Днепропетровская область - 106
  • Донецкая область - 28
  • Житомирская область - 150
  • Закарпатская область - 113
  • Запорожская область - 46
  • Ивано-Франковская область - 457
  • Киевская область - 171
  • Киев - 211
  • Кировоградская область - 3
  • Луганская область - 9
  • Львовская область - 123
  • Николаевская область - 77
  • Одесская область - 75
  • Полтавская область - 21
  • Ровенская область - 15
  • Сумская область - 47
  • Тернопольская область - 79
  • Харьковская область - 59
  • Херсонская область - 31
  • Хмельницкая область - 10
  • Черкасская область - 66
  • Черновицкая область - 225
  • Черниговская область - 23

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