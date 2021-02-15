Коронавирус В Украине резко снизилось число новых случаев Covid-19 - данные по всем областям

2021-02-15 11:40

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 2332 новых случая заражения китайским коронавирусом нового типа. В тоже время выздоровели 2 478 украинцев (всего - 1116779), скончались 62 человека (всего - 24392).

Лидируют в антирейтинге наиболее зараженных регионов за последние сутки Ивано-Франковская и Черновицкая области. Также напряженной ситуация остается в Киеве.

Как сообщает Минздрав, за время пандемии в стране, которая длится уже почти год, было зафиксировано уже 1 миллион 273 тысячи 475 случаев коронавируса .

Число новых случаев заражения за прошедшие 24 часа:

Винницкая область - 142

Волынская область - 45

Днепропетровская область - 106

Донецкая область - 28

Житомирская область - 150

Закарпатская область - 113

Запорожская область - 46

Ивано-Франковская область - 457

Киевская область - 171

Киев - 211

Кировоградская область - 3

Луганская область - 9

Львовская область - 123

Николаевская область - 77

Одесская область - 75

Полтавская область - 21

Ровенская область - 15

Сумская область - 47

Тернопольская область - 79

Харьковская область - 59

Херсонская область - 31

Хмельницкая область - 10

Черкасская область - 66

Черновицкая область - 225

Черниговская область - 23

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