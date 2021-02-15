Коронавирус Кремль прокомментировал слова Путина о том, что РФ "не бросит Донбасс"

2021-02-15 19:30

Россия продолжит оказывать “русскоязычному населению Донбасса помощь, в том числе гуманитарную”, потому что больше якобы “это делать некому”. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Детали

Таким образом он пояснил слова главы Кремля Владимира Путина, который ранее во время беседы с главными редакторами СМИ заверил, что “РФ не бросит Донбасс”. Комментируя это, Песков заметил: “Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных”. Он добавил, что сейчас это люди, которые, “к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства, Украины”, якобы “которым отказано в любых государственных услугах”.

“Именно Россия организует один за другим конвои гуманитарной помощи, именно Россия оказывает иную помощь этим людям, — заявил представитель Кремля. — И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать”.

При этом Песков заявил, что нужно обратить внимание на весь комментарий президента РФ по этому вопросу, в том числе на слова о том, что любые шаги имеют свои последствия и нужно уметь прогнозировать эти последствия заранее. Пресс-секретарь российского президента не стал уточнять, о каких действиях и последствиях может идти речь, заметив, что “из контекста все предельно понятно”.

Контекст

Кремль опубликовал небольшие выдержки из закрытой встречи президента России Владимира Путина с главными редакторами ведущих российских СМИ, прошедшей 10 февраля. Обещание предоставить выдержки из разговора в Кремле дали 12 февраля.

10 февраля президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи встретился с руководителями российских СМИ и высказался по широкому кругу вопросов: начиная с истории о расследовании случая с Алексеем Навальным и заканчивая обещанием привиться от коронавируса с указанием более или менее конкретных сроков.

11 февраля, российское издание “Коммерсант” опубликовало статью специального корреспондента Андрея Колесникова “Пламенные редакционеры”, в которой рассказывалось о встрече главы Кремля и представителей ведущих СМИ РФ.

На встрече присутствовала главред пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян, она, цитируя издание: “поблагодарила Владимира Путина за решения по Нагорному Карабаху, а потом рассказала, что с группой коллег посещала Донецк и Луганск и спрашивали, как там люди видят свое будущее”.

“И все, кого бы они ни спросили, отвечали двумя фразами: либо что будущее свое видят в России, либо что они уже в России. И что там выдано 100 тыс. российских паспортов, и что до осени выдадут, скорее всего, до полумиллиона. И что в 2014 году была „русская весна“, и не пора ли наступить „русскому лету“, то есть, видимо, в том смысле, что надо уже забрать Донбасс к себе, а то по нему опять начнут стрелять. Российский президент сказал, что это вопрос сложный и важный и что он, как президент, может принимать такие решения только в интересах всех россиян и опираясь на то обстоятельство, что это касается их всех. И что исходя из этого надо смотреть и взвешивать. Но мы же не бросим Донбасс, переспрашивала Маргарита Симоньян. Нет, Донбасс не бросим, обещал Владимир Путин”, — описал диалог Путина и Симоньян журналист.

Как известно в январе, во временно оккупированный Донецк прибыли российские пропагандисты, в том числе, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В контексте упомянутых событий, в Кремле прокомментировали вопрос “присоединения Донбасса к России”. Так, по словам представителя Кремля, Россия не собирается “возвращать” украинский Донбасс, но продолжит якобы “защищать интересы русскоязычного населения”.

Позже Украина проинформировала международных партнеров о “интеграционном форуме” террористов в Донецке, как об операции Кремля, которая свидетельствует о неизменных стратегических целях России в отношении оккупации Донбасса.

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