Коронавирус Власти ЮАР решили вернуть миллион доз неэффективной COVID-вакцины AstraZeneca

2021-02-16 14:45

В Южноафриканской республике намерены вернуть миллион доз COVID-вакцины AstraZeneca в Институт сыворотки Индии, сообщает Economic Times.

Власти страны мотивировали это тем, что испытания препарата показали его слабую эффективность в случаях заболевания, протекающих в легкой и умеренной формах, которые вызываются доминирующим в стране вариантом коронавируса 501Y.V2.

Ранее исследование показало, что вакцина AstraZeneca лишь на 10% защищает от африканского штамма. При этом в ближайшие недели в страну должны поставить еще 500 тысяч доз вакцины.

Глава Минздрава ЮАР Звелини Мкизе ранее говорил, что страна решила перенести начало вакцинации от коронавируса препаратом англо-шведской компании AstraZeneca.

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