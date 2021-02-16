Политика Витренко объяснил, почему хочет уволить своего экс-соратника Коболева с поста главы НАК

2021-02-16 17:30

 

И. о. министра энергетики Украины Юрий Витренко подтвердил, что рекомендовал Кабмину уволить с поста главы "Нафтогаза" своего бывшего соратника и руководителя Андрея Коболева, а также прекратить контракты с членами Наблюдательного совета компании. Свое обращение к Кабмину Витренко назвал ответом на поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля проанализировать невыполнение плана увеличения внутренней газодобычи.

Об этом он заявил во время форума "Украина.30".

"Я обратился в ответ на соответствующее поручение со стороны премьер-министра. Госаудитслужба проверяла "Нафтогаз" в конце прошлого года, а план добычи, который показывает падение, а не увеличение, только недавно пришел в министерство", - заявил Витренко.

По его словам, реакцией на выявленные Госаудитслужбой нарушения в НАК и невыполнение плана по увеличению добычи должны стать соответствующие кадровые решения.

"Должны быть приняты решения, в частности кадровые, по результатам уже проведенной проверки "Нафтогаза"... Также мы как орган, который формирует государственную политику в энергетике, показали и отметили что "Нафтогаз" не выполняет национальную задачу по увеличению добычи собственного газа - вместо увеличения добычи он уменьшает… У "Нафтогаза" есть наблюдательный совет, который должен был за этим следить. К сожалению, он не эффективно за этим наблюдал, поэтому также должны быть приняты соответствующие решения", - добавил Витренко.

Отметим, что сейчас уволить главу НАК может лишь Наблюдательный совет компании, включающий пятерых действующих членов - двоих от государства и трех независимых. Вместе с тем, согласно уставу НАК (п.68), собрание акционеров, которым является Кабинет министров, может досрочно прекратить полномочия всего состава Наблюдательного совета или некоторых его членов и назначить новый состав или отдельных членов этого органа.

Напомним, что на данный момент правление НАК "Нафтогаза" возглавляет Андрей Коболев - в прошлом соратник Витренко, с которым они в прошлом году жестко поругались.

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