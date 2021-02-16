Коронавирус Актер Михаил Боярский попал в больницу после вакцинации «Спутником V»: подробности

2021-02-16 21:30

 

Михаил Боярский срочно госпитализирован в Санкт-Петербурге. В больнице врачи опровергают информацию о том, что актер может быть болен коронавирусом. При этом специалисты не могут установить точный диагноз.

Про госпитализацию 71-летнего актера сообщает Mash.

Накануне вечером у Боярского поднялась температура и появилась слабость, после чего ему вызвали "скорую помощь".

Отметим, что несколько дней назад Боярский вакцинировался от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

"Подробного диагноза нет, но COVID-19 не подтвержден. Кроме того, 10 дней назад Михал Сергеевич от него прививался", - пишет Mash.

Супруга звезды советского кино Лариса Луппиан заявила, что ухудшение самочувствия мужа - это "видимо, сосудистая реакция", и она надеется, что врачи после осмотра отпустят пациента домой.

Позже Луппиан в беседе с журналистами "Пятого канала" заявила, что "просто перестраховалась" и вызвала медиков, когда артист почувствовал себя нехорошо и у него поднялась температура. Якобы сейчас ее муж чувствует себя хорошо.

"Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую", - шутит женщина.

Кроме того, сам Боярский уже связался по телефону с журналистами, и заверил их, что с ним "все в порядке". Уже скоро актера отпустят домой.

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