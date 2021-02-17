Коронавирус В мире растет число новых случаев Covid-19, но смертность заметно снижается

2021-02-17 15:46

Количество смертельных случаев COVID-19 в мире за предыдущую неделю снизилось на 10%, тогда как число инфицированных - на 16% (по сравнению с неделей с 1 по 8 февраля).

Среди стран мира лидерами по приросту зараженных являются США (более 673 тысяч новых случаев за неделю), Бразилия (свыше 318 тысяч), Франция (более 127 тысяч), Россия (свыше 104 тысяч) и Британия (более 97 тысяч).

"На прошлой неделе было зарегистрировано 2,7 миллиона новых случаев, что на 16% меньше, чем на предыдущей неделе. <...> На прошлой неделе было зарегистрировано 81 000 новых смертей, что на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщили в ВОЗ

Особенно заметно снижение заболеваемости и смертности в Африке (на 20% и 21% соответственно), Западно-Тихоокеанском регионе (на 20% и 13%), Европе (на 18% и 19%), а также в Северной и Южной Америке (на 16% и 2%).

При этом за семь дней больше всего новых случаев инфицирования и смертей от коронавируса зафиксировано в Северной и Южной Америке (свыше 1,3 миллиона и более 44 тысяч соответственно), Европе (свыше 968 тысяч и более 33 тысяч) и Восточном Средиземноморье (свыше 170 тысяч и более 2,5 тысячи).

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