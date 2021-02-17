Коронавирус Посол Германии рассказала, когда украинцы снова смогут воспользоваться безвизом с ЕС

2021-02-17 19:30

 

В марте 2020 года Евросоюз запретил въезд гражданам третьих стран.

Границы стран Европейского Союза останутся закрытыми для граждан Украины для безвизовых поездок еще несколько месяцев.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

"Я боюсь, что это будет еще несколько месяцев, но начало вакцинации будет помогать", - сказала Фельдхузен.

Немецкий посол отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в Украине лучше, чем в Германии. Однако она остается нестабильной и может измениться в любой момент.

"Мы смотрим не только на две последние недели, потому что дать разрешение, а через две недели забрать - это тоже плохо", - сказала Фельдхузен.
Как коронавирус повлиял на туристическую отрасль

Туризм стал одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики, ведь из-за карантинных ограничений и закрытых границ международные путешествия практически остановились. Так, по данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), убытки туристической отрасли из-за сокращения количества поездок по всему миру из-за пандемии коронавируса за первые десять месяцев 2020 года составили $935 млрд. Таким образом мировой туризм вернулся к уровню 1990 года.

- Не меньшими оказались убытки авиакомпаний. При этом Европейская организация по безопасности воздушной навигации опубликовала три прогноза восстановления авиаперевозок, согласно которым туристы смогут летать в Европу как раньше не ранее 2024 года.

- В ходе борьбы с распространением коронавируса Евросоюз в марте 2020 года запретил въезд гражданам третьих стран. Под запрет не попадает ряд людей, в том числе студенты и иностранные рабочие.

- В то же время, большинство стран мира, как и ЕС, не спешат открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

- Все больше ведутся разговоры о введении паспортов вакцинации, которые позволят туристам снова путешествовать. Некоторые страны, как Израиль, уже активно их вводят.

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