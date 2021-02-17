Политика В Украине хотят запретить гражданам жаловаться омбудсмену на президента

2021-02-17 20:30

Верховной Раде предложили запретить украинцам жаловаться Уполномоченному Рады по правам человека на деятельность президента, парламента и Кабинета министров. Это предусмотрено в соответствующем законопроекте №5019.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Этот закон определяет перечень государственных органов, деятельность которых не может быть предметом индивидуальной жалобы к Уполномоченному. Предлагают запретить и жалобы на судей Конституционного суда Украины и судей других судов.

«Однако, исключение деятельности таких органов из сферы действия закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод», - уверяют авторы проекта.

Документ предлагает изменить требования к кандидату на должность омбудсмена. Его возраст хотят снизить до 35 лет, а также предусмотреть следующие требования: кандидат на должность должен обладать опытом правозащитной деятельности не менее пяти лет. В проекте также указано, что кандидат должен обладать «высокими моральными качествами». Правда, в записке не уточняется, что следует понимать под такими качествами.

Предусмотрено изменить и сам порядок выдвижения кандидатов на должность Уполномоченного. Согласно проекту, выдвижение возможно не только главой парламента и народными депутатами, но и общественными объединениями, осуществляющими правозащитную деятельность.

«Такое выдвижение должно происходить путем обращения к Верховной раде Украины с электронной петицией в порядке, определенном законом «Об обращении граждан» с учетом особенностей, предусмотренных законом», - говорится в объяснительной записке

Закон предлагает голосовать за избрание Уполномоченного на пленарном заседании ВР бюллетенями для тайного голосования.

Проект закона уже рассмотрел комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире