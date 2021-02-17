Политика Коболев заявил про вопрос "жизни и смерти" из-за "Северного потока-2"

2021-02-17 22:00

 

Запуск газопровода "Северный поток-2" сделает Украину беззащитной перед российской военной агрессией.

Об этом на своей Facebook-странице написал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его мнению, "Северный поток-2" имеет ощутимый геополитический смысл для России.

"Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинская ГТС есть частью нашей системы обороны. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наша ГТС станет просто сетью газопроводов. Тогда наша страна станет намного более уязвимой перед российской агрессией.

Именно поэтому остановить Северный поток 2 - это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан. Нет, Украина не сможет "жить с этим" и обойтись без жертв", — написал Коболев.

Для справки

"Северный поток-2" — это газопровод из России в Европу, который проходит через Балтийское море. Он строится в обход Украины, Беларуси, Польши и других стран восточной части Европы.

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