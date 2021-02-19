Коронавирус В Финляндии выявили неизвестную мутацию коронавируса - чем опасен новый штамм

2021-02-19 10:12

Ученые обнаружили в Финляндии новую мутацию коронавируса, у которой есть свойства и британского, и южноафриканского штаммов, сообщает DW.

Принципиально новую мутацию обнаружили ученые из финской лаборатории Vita Laboratoriot совместно с коллегами Института биотехнологии Хельсинкского университета. Новый штамм имеет черты и британского, и южноафриканского штаммов, а "мутации в этом варианте затрудняют выявление коронавируса 

Мутацию назвали Fin-796H, ее выявили в одном из образцов, взятых в Южной Финляндии.

Новый штамм имеет черты и британского, и южноафриканского штаммов, а "мутации в этом варианте затрудняют выявление коронавируса как минимум одним среди рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов". Однако исследователи уверяют, что причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса обнаруживается.

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