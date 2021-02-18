Коронавирус Украинцев предупредили о бесполезности прививки Pfizer при прохождении границы

2021-02-18 21:00

Гражданам Украины и иностранцам, прошедшим вакцинацию за рубежом, после въезда в Украину все равно нужно будет пройти самоизоляцию или показать отрицательный тест на COVID-19. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко.

По словам собеседника, даже если человек сделал прививку вакциной от COVID-19, правила въезда для него "не меняются".

"Они (правила) четко прописаны в постановлении правительства. Там о вакцинации ничего не сказано. Если это граждане Украины и они едут с "красной зоны", то это - или отрицательный тест (на коронавирус - ред.), сделанный за 48 часов, или самоизоляция через приложение "Дома", и потом, если хотят прекратить, то идут и сдают тест здесь, в лаборатории. Для иностранцев необходим еще полис страхования", - сказал Демченко.

На сегодня в Украине действует постановление Кабинета министров от 09.12.2020 № 1236 "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Согласно постановлению, самоизоляции подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые пересекают государственную границу и прибыли из государств или являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Исключением является, в частности, лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

Лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Дома". В случае невозможности установления такого мобильного приложения лицо подлежит обсервации.

Срок самоизоляции составляет 14 дней.

Самоизоляция, обсервация лица в связи с пересечением государственной границы или КПВВ с ВОТУ прекращается:

- в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после пересечения государственной границы или КПВВ с ВОТУ;

- в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигенуа коронавируса SARS-CoV-2, проведено после пересечения КПВВ с ВОТУ;

- автоматически по истечении срока самоизоляции или по другим основаниям, установленным соответствующим постановлением.

Стоит отметить также, что на сегодня по данным Минздрава, список стран "красной" зоны состоит из 80 государств.

Среди них, в частности - Италия, Черногория, Португалия, Испания, Греция, США, ОАЭ, Швеция, Швейцария, Китай, Германия, Литва, Руиуния, Россия и тому подобное.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире