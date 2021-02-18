Мир Стало известно, что осталось в наследство от Андрея Мягкова

2021-02-18 21:30

Единственной и прямой наследницей советского и российского актера Андрея Мягкова является его законная супруга Анастасия Вознесенская. Детей у семьи не было.

Еще с советских времен у знаменитости осталась квартира в Дорогомилово и дача в Подмосковье. Большую часть ремонта в доме актер делал собственными руками. Об этом пишет КП.

В интервью Мягков неоднократно признавался, что не осуждает своих коллег, которые соглашаются на любые роли ради приличных гонораров. Но сам же говорил, что ему много не нужно.

"Я не умираю от голода. Много нам с женой не надо. К роскоши мы не привыкли… В материальном смысле я может быть не благоденствую. Перед тем, как купить смотрю и думаю: сколько это стоит. Я вынужден смотреть, сколько стоит", – объяснял он свою позицию.

За свою карьеру актер снялся более чем в 40 фильмах. Большую часть своей жизни Андрей Мягков посвятил работе: играл в театре, снимался в кино, писал детективы и преподавал.

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