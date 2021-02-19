Коронавирус В Украине быстро растет число новых случаев Covid-19 - ситуация по областям

2021-02-19 12:43

В Украине за минувшие 24 часа медики зафиксировали 6 тыс. 531 новый случай COVID-19, общее число зараженных за время пандемии в стране достигно 1 млн. 293 тыс. 672 случаев.

Наибольшее количество фактов заражения за сутки зафиксировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Также более пятисот новых случаев подтвердилось в Киеве.

Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 1 млн. 139 тыс. 977 украинцев (накануне - 5 857), скончались 24 тыс 972 человек (за сутки - 120).

Число зараженных коронавирусом в разных областях за 24 часа:

Винницкая область - 581

Волынская область - 180

Днепропетровская область - 397

Донецкая область - 132

Житомирская область - 260

Закарпатская область - 397

Запорожская область - 182

Ивано-Франковская область - 753

Киев - 544

Киевская область - 365

Кировоградская область - 63

Луганская область - 43

Львовская область - 422

Николаевская область - 182

Одесская область - 238

Полтавская область - 133

Ровенская область - 134

Сумская область - 104

Тернопольская область - 217

Харьковская область - 182

Херсонская область - 34

Хмельницкая область - 197

Черкасская область - 155

Черновицкая область - 458

Черниговская область - 178

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