В Украине быстро растет число новых случаев Covid-19 - ситуация по областям
2021-02-19 12:43
В Украине за минувшие 24 часа медики зафиксировали 6 тыс. 531 новый случай COVID-19, общее число зараженных за время пандемии в стране достигно 1 млн. 293 тыс. 672 случаев.
Наибольшее количество фактов заражения за сутки зафиксировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Также более пятисот новых случаев подтвердилось в Киеве.
Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 1 млн. 139 тыс. 977 украинцев (накануне - 5 857), скончались 24 тыс 972 человек (за сутки - 120).
Число зараженных коронавирусом в разных областях за 24 часа:
- Винницкая область - 581
- Волынская область - 180
- Днепропетровская область - 397
- Донецкая область - 132
- Житомирская область - 260
- Закарпатская область - 397
- Запорожская область - 182
- Ивано-Франковская область - 753
- Киев - 544
- Киевская область - 365
- Кировоградская область - 63
- Луганская область - 43
- Львовская область - 422
- Николаевская область - 182
- Одесская область - 238
- Полтавская область - 133
- Ровенская область - 134
- Сумская область - 104
- Тернопольская область - 217
- Харьковская область - 182
- Херсонская область - 34
- Хмельницкая область - 197
- Черкасская область - 155
- Черновицкая область - 458
- Черниговская область - 178
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