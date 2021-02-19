Коронавирус В Украине быстро растет число новых случаев Covid-19 - ситуация по областям

2021-02-19 12:43

В Украине за минувшие 24 часа медики зафиксировали 6 тыс. 531 новый случай COVID-19, общее число зараженных за время пандемии в стране достигно 1 млн. 293 тыс. 672 случаев.

Наибольшее количество фактов заражения за сутки зафиксировано в  Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Черновицкой и Днепропетровской областях. Также более пятисот новых случаев подтвердилось в Киеве.

Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 1 млн. 139 тыс. 977 украинцев (накануне - 5 857), скончались 24 тыс 972 человек (за сутки - 120).

Число зараженных коронавирусом в разных областях за 24 часа:

  • Винницкая область - 581
  • Волынская область - 180
  • Днепропетровская область - 397
  • Донецкая область - 132
  • Житомирская область - 260
  • Закарпатская область - 397
  • Запорожская область - 182
  • Ивано-Франковская область - 753
  • Киев - 544
  • Киевская область - 365
  • Кировоградская область - 63
  • Луганская область - 43
  • Львовская область - 422
  • Николаевская область - 182
  • Одесская область - 238
  • Полтавская область - 133
  • Ровенская область - 134
  • Сумская область - 104
  • Тернопольская область - 217
  • Харьковская область - 182
  • Херсонская область - 34
  • Хмельницкая область - 197
  • Черкасская область - 155
  • Черновицкая область - 458
  • Черниговская область - 178

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Финляндии выявили неизвестную мутацию коронавируса - чем опасен новый штамм

2021-02-19 10:12

Коронавирус эволюционировал? Ученые заявили о выявлении первого гибридного штамма

2021-02-18 11:42

Суточное число новых случаев COVID-19 резко возросло- реальные данные по областям

2021-02-18 11:14

Создана маска с особым химическим слоем, который уничтожает коронавирус

2021-02-18 10:38

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В Украине быстро растет число новых случаев Covid-19 - ситуация по областям

2021-02-19 12:43

В Финляндии выявили неизвестную мутацию коронавируса - чем опасен новый штамм

2021-02-19 10:12

ПОЛНЫЙ СПИСОК Новый адаптивный карантин в Украине: какие правила, ограничения и запреты начнут действовать с 24 февраля

2021-02-19 08:28

Украинцев предупредили о бесполезности прививки Pfizer при прохождении границы

2021-02-18 21:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В Украине быстро растет число новых случаев Covid-19 - ситуация по областям 2021-02-19 12:43
В Финляндии выявили неизвестную мутацию коронавируса - чем опасен новый штамм 2021-02-19 10:12
ПОЛНЫЙ СПИСОК Новый адаптивный карантин в Украине: какие правила, ограничения и запреты начнут действовать с 24 февраля 2021-02-19 08:28
Украинцев предупредили о бесполезности прививки Pfizer при прохождении границы 2021-02-18 21:00