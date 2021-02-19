Политика У Зеленского уверяют, что не станут закрывать телеканал Петра Порошенко

2021-02-19 13:45

На запланированном на сегодня заседании Совета нацбезопасности и обороны не собирались вносить телеканал пятого президента Петра Порошенко Прямой в список подсанкционных телевещателей, сообщает УП.

 Какзаявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, решение закрыть каналы 112 Украина, ZIK и NewsOne не было политическим, оно принималось исключительно на защиту государственных интересов.

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины", - объяснила пресс-секретарь.

При этом в Офисе президента уверены, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

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В МОЗ назвали настоящую причину срыва начала вакцинации населения - тотальная бюрократия 2021-02-18 13:44