Политика У Зеленского уверяют, что не станут закрывать телеканал Петра Порошенко

2021-02-19 13:45

На запланированном на сегодня заседании Совета нацбезопасности и обороны не собирались вносить телеканал пятого президента Петра Порошенко Прямой в список подсанкционных телевещателей, сообщает УП.

Какзаявила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, решение закрыть каналы 112 Украина, ZIK и NewsOne не было политическим, оно принималось исключительно на защиту государственных интересов.

"Санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK, NewsOne были внедрены через доказательства финансирования из государства-агрессора, а также связанность их владельца с террористическими организациями, оперирующими на оккупированных агрессором территориях Украины", - объяснила пресс-секретарь.

При этом в Офисе президента уверены, что свободе слова в Украине ничего не угрожает.

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