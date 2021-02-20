Экономика Доллар затаится перед прыжком, в НБУ удивили курсом валют: что будет с гривной

2021-02-20 12:00

Курс валют в Украине удивит неожиданным поведением доллара

Как сообщили в НБУ, доллар затаится, озадачив украинцев своим поведением. Согласно свежему прогнозу, за выходные курс «зеленых» совсем не изменится. А вот европейская валюта покажет рост.

Так, в понедельник, 22 февраля, 1 доллар можно будет купить за 27,84 гривны. Такой же курс украинцы наблюдали и в пятницу.

Евро за выходные немного прибавил в цене. В понедельник европейскую валюту будут продавать по 33,77 гривен, хотя в пятницу евро можно было купить за 33,64 гривны.

Стоит отметить, что эксперты прогнозировали постоянные курсовые качели, которые, впрочем, не будут выходить за определенные границы. По словам аналитиков, в первом квартале 2021 года украинская гривна будет находиться в диапазоне 27,5-28,5 гривен за доллар. При этом к осени валюта начнет девальвировать и терять в цене.

Кроме этого, экономисты отмечают, что 2021 год фактически стал годом дешевого доллара. Именно поэтому заметна разница между колебаниями курса евро и доллара. Несмотря на это, специалисты советуют продолжать вкладывать в доллары, если речь идет о долгосрочных накоплениях.