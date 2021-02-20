Коронавирус Инфекционист рассказал о коллективном иммунитете от коронавируса в украинцев

2021-02-20 13:00

Украина не достигла коллективного иммунитета от коронавируса, и даже если переболеет половина населения, распространение эпидемии не прекратится.

Об этом рассказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита. По его словам, даже если переболело 5 или 10 млн населения – это означает, что большинство, примерно 27-32 млн, с вирусов не столкнулось.

"Все интересуются – сформировался ли иммунитет? Да, у людей, переболевших, сформировался. А у остальных – нет. Коллективного иммунитета в Украине нет, даже если переболело 5-10 млн человек. Коронавирус будет циркулировать до тех пор, пока все с ним не проконтактируют или в виде болезни или в виде вакцинации", – отметил Курпита.

По его словам, вместе с тем количество антител у переболевших сниижается и это нормально.

"Антитела со временем уменьшаются, потому что иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальным защитой. Есть еще клеточная защита. Вакцинация поможет восстановить иммунную систему у переболевших. После введения даже одной дозы вакцины их антитела увеличиваются в 10 раз", – резюмировал Курпита.

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