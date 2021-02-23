Политика Отношения США и РФ накалились до предела - Пентагон не исключает прямого военного столкновения

2021-02-23 08:11

Отношения между США и Россией ухудшились на фоне вмешательства РФ в события в Беларуси, а также отравления и последующего осуждения российского оппозиционера Алексея Навального, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

Посол говорит, что с 2017-го яма в отношениях между странами стала еще глубже.

"В этих отношениях появились новые проблемы... Речь идет о деле оппозиционера Алексея Навального, или о вмешательстве в выборы, о ситуации в Беларуси - это постоянные проблемы, которые так и не решили. Поэтому ситуация не улучшилась", - пояснил Салливан.

Напомним, РФ традиционно винит США во всех своих проблемах. Не так давно в МИД РФ обвинили Штаты даже в организации протестов, вспыхнувших после незаконного задержания Навального.

В свою очередь в США оценили возможность прямого военного столкновения с Россией. Вашингтону не стоит исключать возможности использования ядерного оружия со стороны вероятных противников, считают в Пентагоне.

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