Коронавирус В Украине 3 206 новых случаев COVID-19 - пандемия накрыла западные области

2021-02-22 12:41

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19, общее число зараженных за время пандемии достигло 1,3 миллиона. С большим отрывом лидирует в антирейтинге Ивано-Франковская область. Также сложная ситуация в Винницкой, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях, а также на Закарпатье.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook,  за прошедшие 24 часа госпитализировано - 1443 человека, зафиксировано 53 летальных исходов. При этом выздоровели 1353 человека.

Число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа:

  • Винницкая область - 328 случаев
  • Волынская область - 75
  • Днепропетровская область - 126 
  • Донецкая область - 12 
  • Житомирская область - 285
  • Закарпатская область - 233
  • Запорожская область - 50
  • Ивано-Франковская область - 515 
  • Киев - 169 
  • Киевская область - 166 
  • Кировоградская область - 5 
  • Луганская область - 12 
  • Львовская область - 279 
  • Николаевская область - 123 
  • Одесская область - 124 
  • Полтавская область - 75 
  • Ровенская область - 36
  • Сумская область - 60 
  • Тернопольская область - 129 
  • Харьковская область - 50 
  • Херсонская область - 24 
  • Хмельницкая область - 6 
  • Черкасская область - 38 
  • Черновицкая область - 259 
  • Черниговская область - 27

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