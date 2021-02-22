В Украине 3 206 новых случаев COVID-19 - пандемия накрыла западные области
2021-02-22 12:41
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19, общее число зараженных за время пандемии достигло 1,3 миллиона. С большим отрывом лидирует в антирейтинге Ивано-Франковская область. Также сложная ситуация в Винницкой, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях, а также на Закарпатье.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, за прошедшие 24 часа госпитализировано - 1443 человека, зафиксировано 53 летальных исходов. При этом выздоровели 1353 человека.
Число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа:
- Винницкая область - 328 случаев
- Волынская область - 75
- Днепропетровская область - 126
- Донецкая область - 12
- Житомирская область - 285
- Закарпатская область - 233
- Запорожская область - 50
- Ивано-Франковская область - 515
- Киев - 169
- Киевская область - 166
- Кировоградская область - 5
- Луганская область - 12
- Львовская область - 279
- Николаевская область - 123
- Одесская область - 124
- Полтавская область - 75
- Ровенская область - 36
- Сумская область - 60
- Тернопольская область - 129
- Харьковская область - 50
- Херсонская область - 24
- Хмельницкая область - 6
- Черкасская область - 38
- Черновицкая область - 259
- Черниговская область - 27
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