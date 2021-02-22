Коронавирус В Украине 3 206 новых случаев COVID-19 - пандемия накрыла западные области

2021-02-22 12:41

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 3 206 новых случаев COVID-19, общее число зараженных за время пандемии достигло 1,3 миллиона. С большим отрывом лидирует в антирейтинге Ивано-Франковская область. Также сложная ситуация в Винницкой, Житомирской, Львовской и Черновицкой областях, а также на Закарпатье.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов в Facebook, за прошедшие 24 часа госпитализировано - 1443 человека, зафиксировано 53 летальных исходов. При этом выздоровели 1353 человека.

Число выявленных случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа:

Винницкая область - 328 случаев

Волынская область - 75

Днепропетровская область - 126

Донецкая область - 12

Житомирская область - 285

Закарпатская область - 233

Запорожская область - 50

Ивано-Франковская область - 515

Киев - 169

Киевская область - 166

Кировоградская область - 5

Луганская область - 12

Львовская область - 279

Николаевская область - 123

Одесская область - 124

Полтавская область - 75

Ровенская область - 36

Сумская область - 60

Тернопольская область - 129

Харьковская область - 50

Херсонская область - 24

Хмельницкая область - 6

Черкасская область - 38

Черновицкая область - 259

Черниговская область - 27

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