Политика Кулеба озвучил сценарий реинтеграции Донбасса, которого придерживается Украина

2021-02-22 17:00

 

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина продолжает придерживаться первого сценария реинтеграции Донбасса. Он в частности заключается в попытке мирно урегулировать ситуацию.

Об этом глава МИД сказал в эфире канала "Прямой". В интервью речь шла о пяти сценариях реинтеграции временно оккупированных территорий, которые вновь подняли на обсуждение во время заседания СНБО 19 февраля.

"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война". И именно с ним движемся", – уточнил Кулеба.

Он добавил, что на упомянутом заседании Совета национальной безопасности и обороны была озвучена определенная информация и было решено вернуться к пересмотру тех сценариев.

"Более точно посмотреть на них и четко проанализировать на соответствие тому, что мы имеем де-факто сейчас", – сказал министр.

В то же время, ссылаясь на закрытость информации, министр подчеркнул, что не может сообщить детали всех сценариев, которые рассматриваются на заседаниях СНБО.

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