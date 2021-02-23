Политика Евросоюз ужесточает экономические санкции против режима Лукашенко

2021-02-23 15:46

Евросоюз подготовит новые санкции против представителей режима Александра Лукашенко в Беларуси. 

"В Беларуси продолжаются репрессии, преследования людей и представителей гражданского общества. Мы рассмотрим вопрос о введении следующих санкций и тем временем поддержим требование белорусского народа по установлению демократии. Мы поддержали гражданское общество путем применения санкций против тех, кто лишает их фундаментальных и политических прав", - заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель .

По состоянию на сегодня в санкционный список ЕС против Беларуси включены 84 физических лиц и семь юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации на выборах.

"Мы готовы идти дальше, и мы это сделаем. Технические группы Совета ЕС работают над этим", - добавил Боррель.

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