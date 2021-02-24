Политика Почему на самом деле власти ЕС не стали вводить запрет на строительство Северного потока-2

2021-02-24 10:14

Главы МИД стран Евросоюза отказали своей коллеге из Швеции Анн Линде в обсуждении вопроса о введении запрета на строительство газопровода Северный поток-2.

Как  сообщила Линде в интервью агентству ТТ, министрам предложили включить запрет на проект СП-2 в пакет санкций ЕС против России за оппозиционера Алексея Навального, поскольку такова позиция Швеции.

"Несколько стран указали, что считают это неуместным, поскольку речь идет об энергетических вопросах, и не следует подвергать санкциям, как сказал кто-то, 150 европейских компаний и вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии", - рассказала глава МИД Швеции.

При этом Линде одобрила участие в онлайн-встрече госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Это замечательно - опытный министр иностранных дел, который знает ЕС и Европу, который участвовал в переговорах по соглашению с Ираном и который неоднократно заявлял: "Это сложно, нет легких решений", - отметила она.

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