Коронавирус В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 - реальная статистика по областям

2021-02-23 10:43

После выходных в Украине снова растет число новых слчаев заражения коронавирусом. За сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. В лидерах антирейтинга по уровню инфицирования COVID-19 сегодня Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также Киев. Высокий уровень заражения также держится в Винницкой, Закарпатской, Киевской и Львовской областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа было госпитализировано 1 236 человек, 153 человека скончались, 4351 пациент выздоровел.

Число новых случаев заражения за сутки по областям:

Винницкая область - 243 случая

Волынская область - 128

Днепропетровская область - 126

Донецкая область - 58

Житомирская область - 67

Закарпатская область - 224

Запорожская область - 159

Ивано-Франковская область - 716

Киев - 454

Киевская область - 196

Кировоградская область - 19

Луганская область - 47

Львовская область - 197

Николаевская область - 92

Одесская область - 159

Полтавская область - 113

Ровенская область - 107

Сумская область - 42 случая;

Тернопольская область - 107

Харьковская область - 188

Херсонская область - 8

Хмельницкая область - 118

Черкасская область - 140

Черновицкая область - 468

Черниговская область - 6

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