В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 - реальная статистика по областям
2021-02-23 10:43
После выходных в Украине снова растет число новых слчаев заражения коронавирусом. За сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. В лидерах антирейтинга по уровню инфицирования COVID-19 сегодня Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также Киев. Высокий уровень заражения также держится в Винницкой, Закарпатской, Киевской и Львовской областях.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа было госпитализировано 1 236 человек, 153 человека скончались, 4351 пациент выздоровел.
Число новых случаев заражения за сутки по областям:
- Винницкая область - 243 случая
- Волынская область - 128
- Днепропетровская область - 126
- Донецкая область - 58
- Житомирская область - 67
- Закарпатская область - 224
- Запорожская область - 159
- Ивано-Франковская область - 716
- Киев - 454
- Киевская область - 196
- Кировоградская область - 19
- Луганская область - 47
- Львовская область - 197
- Николаевская область - 92
- Одесская область - 159
- Полтавская область - 113
- Ровенская область - 107
- Сумская область - 42 случая;
- Тернопольская область - 107
- Харьковская область - 188
- Херсонская область - 8
- Хмельницкая область - 118
- Черкасская область - 140
- Черновицкая область - 468
- Черниговская область - 6
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