Коронавирус В Украине стремительно растет число новых случаев COVID-19 - реальная статистика по областям

2021-02-23 10:43

После выходных в Украине снова растет число новых слчаев заражения коронавирусом. За сутки зафиксировали 4 182 новых случая заражение коронавирусом. В лидерах антирейтинга по уровню инфицирования COVID-19 сегодня Ивано-Франковская и Черновицкая области, а также Киев. Высокий уровень заражения также держится в Винницкой, Закарпатской, Киевской и Львовской областях.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа  было госпитализировано 1 236 человек, 153 человека скончались, 4351 пациент выздоровел.

Число новых случаев заражения за сутки по областям:

  • Винницкая область - 243 случая
  • Волынская область - 128
  • Днепропетровская область - 126 
  • Донецкая область - 58 
  • Житомирская область - 67
  • Закарпатская область - 224
  • Запорожская область - 159 
  • Ивано-Франковская область - 716 
  • Киев - 454
  • Киевская область - 196
  • Кировоградская область - 19 
  • Луганская область - 47 
  • Львовская область - 197 
  • Николаевская область - 92 
  • Одесская область - 159
  • Полтавская область - 113 
  • Ровенская область - 107 
  • Сумская область - 42 случая;
  • Тернопольская область - 107 
  • Харьковская область - 188 
  • Херсонская область - 8 
  • Хмельницкая область - 118 
  • Черкасская область - 140 
  • Черновицкая область - 468 
  • Черниговская область - 6 

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