Политика В НБУ рассказали, при каких условиях МВФ даст Украине деньги

2021-02-23 22:00

 

Украина должна решить ряд вопросов для достижения договоренностей с Международным валютным фондом. Об этом заявил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По его словам, решения требуют проблемные вопросы в фискальной, энергетической и антикоррупционной сферах.

Также Шевчекно отметил, что Украина и МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, "которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества".

"Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет недоразумений с экспертами Фонда", - заявил глава НБУ.

При этон он подчеркнул, что украинская сторона обсуждает м представителями МВФ перспективы продолжения сотрудничества, создание специализированного финансового суда, снижение доли неработающих кредитов, приватизацию государственных банков, а также присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

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