Под Офисом президента Украины произошли стычки полиции с протестующими активистами
Беспорядки произошли на Банковой вечером во вторник, 23 февраля. Так, у здания Офиса президента собрались люди, недовольные приговором по делу Сергея Стерненко, которого ранее Одесский суд приговорил к 7 годам тюрьмы по делу о похищении человека и насилии, опасном для жизни и здоровья человека.
Порядок на Банковой охраняла полиция и Нацгвардия. В какой-то момент между ними и протестующими возникли столкновения. Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, в правоохранителей бросили зажженый фаер.
Силовики пробовали оттеснить протестующих, однако это привело только к эскалации конфликта. Люди начали забрасывать правоохранителей всем, что попадалось под руки, а силовики в ответ применили слезоточивый газ.
Отмечалось, что протестующие пытались срывать с правоохранителей шлемы, а затем сожгли полученные трофеи.