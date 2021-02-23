Политика видео Жесткие столкновения под Офисом президента: есть пострадавшие, в толпе трудно дышать, кадры бунта

2021-02-23 23:16

 

Под Офисом президента Украины произошли стычки полиции с протестующими активистами

Беспорядки произошли на Банковой вечером во вторник, 23 февраля. Так, у здания Офиса президента собрались люди, недовольные приговором по делу Сергея Стерненко, которого ранее Одесский суд приговорил к 7 годам тюрьмы по делу о похищении человека и насилии, опасном для жизни и здоровья человека.

Порядок на Банковой охраняла полиция и Нацгвардия. В какой-то момент между ними и протестующими возникли столкновения. Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, в правоохранителей бросили зажженый фаер.

Силовики пробовали оттеснить протестующих, однако это привело только к эскалации конфликта. Люди начали забрасывать правоохранителей всем, что попадалось под руки, а силовики в ответ применили слезоточивый газ.

Отмечалось, что протестующие пытались срывать с правоохранителей шлемы, а затем сожгли полученные трофеи.

 В Телеграм-каналах сообщают, что среди протестующих есть пострадавшие. Так, в сети появилось видео с парнем, которому разбили голову. Всего по последним данным известно о четырех пострадавших среди протестующих и около 10 среди нацгвардейцев.
 

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