Коронавирус Вспышка COVID-19 зафиксирована сразу в двух областях - за сутки в стране почти 6 тыс. новых случаев

2021-02-24 12:42

За сутки в Украине выявлены 5850 заболевших заболевших, 3 тысячи человек госпитализированы. Сразу две области попали в лидеры по количеству новых заражений коронавирусом – Винницкая и Ивано-Франковская. За сутки там выявили 601 и 600 случаев COVID-19 соответственно.

Согласно данным СНБО, на Прикарпатье теперь количество больных коронавирусом выросло до 61 239. В то же время от последствий заражения умерли 1129 жителей региона (+10 за сутки). Тогда как 47 970 человек победили вирус (+284).

На Винниччине новые заражения увеличили общее количество случаев до 33 983. Жертвами COVID-19 стали 633 человека, из которых 10 умерли в течение прошлых суток. Однако 26 902 жителей региона смогли вылечиться (+210).

В пятерку лидеров антирейтинга по суточному приросту COVID-19 попали также Киев – 547 случаев, Черновицкая область, которая оказалась в "красной" зоне и где накануне усилили карантин, – 524, и Закарпатье – 389.

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