Коронавирус Водителям на заметку! В Украине изменили правила перевозки детей в автомобиле

2021-02-24 20:00

В легковых авто необходимо иметь специальные системы безопасности, если рост ребенка менее 145 см.

Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобилях, предусмотрев обязательное наличие удерживающих систем, если ребенок ниже 1,45 метра. Об этом заявил нардеп Алексей Гончаренко в среду, 24 февраля.

"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - сказано в сообщении.

Напомним, что ранее на дорогах в Украине в три раза увеличат количество камер видеофиксации. В этом году Нацполиция установит еще 220 камер. В МВД говорят, что благодаря камерам число ДТП уменьшилось втрое.

Также сообщалось, что в Киеве появились именные билборды-предупреждения. Патрульная полиция начала в столице рекламную кампанию, установив билборды с советами по соблюдению правил дорожного движения.

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