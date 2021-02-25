В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

За минувшие сутки украинские медики выявили 8 тысяч 147 новых случаев COVID-19, что более чем на две тысячи больше, чем днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях. Также в числе сложных эпидрегионов - Киев. Высокий уровень заражения также в Харьковской области и на Львовщине.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа госпитализированы 2770 человек, выздоровели 3889 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.
Число новых случаев заражения за сутки в областях:
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