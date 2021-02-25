Коронавирус В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-02-25 09:37

За минувшие сутки украинские медики выявили 8 тысяч 147 новых случаев COVID-19, что более чем на две тысячи больше, чем днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской и Винницкой областях. Также в числе сложных эпидрегионов - Киев. Высокий уровень заражения также в Харьковской области и на Львовщине.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа госпитализированы 2770 человек, выздоровели 3889 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.

Число новых случаев заражения за сутки в областях:

Винницкая область - 639

Волынская область - 193

Днепропетровская область - 316

Донецкая область - 218

Житомирская область - 711

Закарпатская область - 654

Запорожская область - 132

Ивано-Франковская область - 711

Киев - 652

Киевская область - 318

Кировоградская область - 63

Луганская область - 47

Львовская область - 432

Николаевская область - 194

Одесская область - 268

Полтавская область - 210

Ровенская область - 187

Сумская область - 219

Тернопольская область - 332

Харьковская область - 432

Херсонская область - 52

Хмельницкая область - 285

Черкасская область - 160

Черновицкая область - 561

Черниговская область - 161

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире