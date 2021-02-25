Коронавирус В Украине резко возросло суточное число новых случаев COVID-19 - реальные данные по областям

2021-02-25 09:37

За минувшие сутки украинские медики выявили 8 тысяч 147 новых случаев COVID-19, что более чем на две тысячи больше, чем днем ранее. Наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Ивано-Франковской, Житомирской, Закарпатской  и Винницкой областях. Также в числе сложных эпидрегионов - Киев. Высокий уровень заражения также в Харьковской области и на Львовщине.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за 24 часа госпитализированы 2770 человек, выздоровели 3889 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 1 325 841 человек; выздоровели 1 159 311 человек и 25 596 человек умерли.

Число новых случаев заражения за сутки в областях:

  • Винницкая область - 639 
  • Волынская область - 193 
  • Днепропетровская область - 316
  • Донецкая область - 218 
  • Житомирская область - 711 
  • Закарпатская область - 654
  • Запорожская область - 132 
  • Ивано-Франковская область - 711 
  • Киев - 652 
  • Киевская область - 318 
  • Кировоградская область - 63 
  • Луганская область - 47
  • Львовская область - 432 
  • Николаевская область - 194 
  • Одесская область - 268 
  • Полтавская область - 210 
  • Ровенская область - 187 
  • Сумская область - 219 
  • Тернопольская область - 332 
  • Харьковская область - 432
  • Херсонская область - 52 
  • Хмельницкая область - 285 
  • Черкасская область - 160 
  • Черновицкая область - 561 
  • Черниговская область - 161 

 

 

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