Политика Джо Байден упростил въезд в США - отменено спорное иммиграционное решение Трампа

2021-02-26 11:14

Президент США Джо Байден отменил прошлогодний указ Дональда Трампа об ограничении въезда в страну для некоторых категорий иностранных граждан. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

"Приостановление въезда (...) не продвигает интересы Соединенных Штатов. Напротив, это наносит ущерб стране, в том числе препятствуя некоторым членам семей граждан США и обладателям статуса законных постоянных жителей объединиться со своими семьями здесь", - говорится в заявлении Байдена.

По мнению нового президента США, данное решение Трампа наносит ущерб отраслям промышленности, которые "используют таланты со всего мира". Даже лица, выигравшие гринкарту в ежегодной лотерее, не смогли въехать в страну.

Напомним, весной 2020 года Трамп подписал указ, препятствующий въезду в страну "иммигрантов, представляющих собой риск для рынка труда США" на период пандемии COVID-19.

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Дмитрий Разумков заявил, что закон о санкциях СНБО нужно изменить 2021-02-26 09:11
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