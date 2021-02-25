Коронавирус Африканский штамм коронавирус просочился в Чехию - карантин хотят ужесточить

2021-02-25 13:15

У троих жителей Чешской Республики подтверждено заражение южноафриканским штаммом коронавируса. 

"Уже подтверждены три случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Действующие ограничения необходимо ужесточить. Ситуация чрезвычайно серьезная", - заявил глава правительства стрны Андрей Бабиш.

По его словам, в марте эпидситуация может ухудшиться по всей республике, в связи с чем необходимо ввести жесткий локдаун - аналогичный тому, который действовал в Чехии весной.

"Нам необходимо это сделать. Если этого не будет, то в больницах произойдет тотальная катастрофа. Такой ситуации у нас еще не было", - предупредил он и добавил, что обсудит с Минздравом сложившуюся ситуацию.

По последним данным, в Чехии с населением 10,46 миллиона человек подтверждено 1,18 миллиона случаев COVID-19. 

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Африканский штамм коронавирус просочился в Чехию - карантин хотят ужесточить 2021-02-25 13:15