Коронавирус Африканский штамм коронавирус просочился в Чехию - карантин хотят ужесточить

2021-02-25 13:15

У троих жителей Чешской Республики подтверждено заражение южноафриканским штаммом коронавируса.

"Уже подтверждены три случая заражения южноафриканским штаммом коронавируса. Действующие ограничения необходимо ужесточить. Ситуация чрезвычайно серьезная", - заявил глава правительства стрны Андрей Бабиш.

По его словам, в марте эпидситуация может ухудшиться по всей республике, в связи с чем необходимо ввести жесткий локдаун - аналогичный тому, который действовал в Чехии весной.

"Нам необходимо это сделать. Если этого не будет, то в больницах произойдет тотальная катастрофа. Такой ситуации у нас еще не было", - предупредил он и добавил, что обсудит с Минздравом сложившуюся ситуацию.

По последним данным, в Чехии с населением 10,46 миллиона человек подтверждено 1,18 миллиона случаев COVID-19.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире