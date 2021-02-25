Политика Китай, Южная Корея и США - какие визиты Зеленского сейчас готовят в ОП

2021-02-25 13:44

В Офисе президента рассказали о подготовке визитом Владимира Зеленского в США и Азию. Как сообщил в четверг, 25 февраля, замглавы ОП Игорь Жовква, сейчас формируется окончательный перечень стран, которые глава государства посетит с визитом.

По его словам, в частности есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и др.

"Ведутся переговоры по дипломатическим каналам, но по состоянию на сейчас сказать точную дату визитов невозможно по объективным причинам - к сожалению, Азиатский регион так же, как и все другие регионы мира, периодически страдают от коронавируса", - отметил Жовква.

Он добавил, что уже подготовлен ряд соглашений, также перспективные проекты для развития торговли и привлечения инвестиций в Украину.

Также ведется работа над подготовкой визита Зеленского в США.

"Продолжается работа по линии не только Государственного департамента, но и Белого дома", - рассказал Жовква.

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