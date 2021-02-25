Коронавирус Мне немного стыдно: первый вакцинированный врач Киева сделал громкое заявление

2021-02-25 17:00

В Киеве первую прививку получил от коронавируса получил заведующий реанимационным отделением Александровской больницы Алексей Куценко. Однако врачу стыдно, что со всего отделения на вакцинацию согласились всего два человека.

Первый привитый врач столицы уже переболел коронавирусом. Несмотря на это, он решил обезопаситься и согласился на вакцинацию.

"Я решил самостоятельно, что вакцинация необходима. Я считаю, она необходима для того, чтобы сбить этот шквал ковидной инфекции", - рассказал Куценко.

Однако в реанимационном отделении прививаться от COVID-19 готовы не все.

"Если честно, то мне немножко стыдно, потому что из моего отделения, где 24 сотрудника, только двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Я думаю, наш пример покажет, что количество людей, которые захотят прививаться, будет намного больше", - добавил Куценко.

За сегодня в Киеве планируют вакцинировать около сотни медиков. Первыми прививки получат те, кто работает с ковидными больными. Далее будут вакцинировать работников мобильных бригад и лабораторий.

В КГГА уверяют, что к масштабной вакцинации граждан уже полностью готовы.

"Было создано 15 мобильных бригад, которые будут вакцинировать на базах лечебно-профилактических учреждений и интернатных учреждений. Кроме того, созданы временные кабинеты для вакцинации", - отметила директор департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

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