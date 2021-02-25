Коронавирус В Минздраве рассказали, когда украинцев начнут вакцинировать от COVID-19 за деньги

2021-02-25 19:30

В среду, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса индийским препаратом CoviShield. За свой счет украинцы смогут получить прививку не раньше лета.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет "Униан".

Он уточнил, что привиться, купив вакцину за собственные деньги, в Украине можно будет тогда, когда она появится на коммерческом рынке.

"Исходя из того, что сейчас происходит с нехваткой мощностей в мире по вакцинам, я думаю, что не раньше лета - это теоретически может быть. А может, и позже", - отметил глава Минздрава.

Степанов подчеркнул, что без регистрации в Украине продажа вакцин от коронавируса на коммерческом рынке невозможна.

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