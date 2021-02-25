Экономика Эксперт НБУ рассказал, что будет с курсом гривны

2021-02-25 21:30

В Украине проводят политику плавающего курса гривны, согласно которому Национальный Банк Украины не будет фиксировать курс и не прогнозирует его.

Об этом рассказал член Совета Национального Банка Украины, экономист Василий Фурман.

"Национальный Банк Украины проводит в течение последних лет политику плавающего обменного курса. Курс определяется рынком и Нацбанк не фиксирует курс гривны. И мы очень часто не прогнозируем курс гривны. Очень часто вот говорят, что в бюджете есть курс 29,2, то есть, Национальный банк будет пытаться, чтобы этот курс был таким. Нет, нет таких обязательств. На курс гривны, откровенно говоря, влияют очень многие факторы. В частности, это цены на украинский экспорт. Это плюс для нас, они растут или являются стабильно высокими во всем мире", - сказал Василий Фурман.

По его словам, также на курс гривны влияют тенденции на мировых финансовых рынках.

"То есть, или есть спрос, например, нерезидентов на украинские облигации внутренней государственной ссуды. Прогнозируемо, в этом году он будет. Он есть. То есть, у иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам и не только к украинским. То есть, к ценным бумагам стран, которые развиваются. Пробуждается спрос, он пробудился еще в конце прошлого года и мы сегодня видим, что целый ряд нерезидентов покупает украинские ОВГС. Это плюс", - отметил Фурман.

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