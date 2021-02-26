В Украине снова больше 8 тысяч новых случаев COVID-19 - карта заражения областей
2021-02-26 11:40
За минувшие сутки в Украине подтвердилось 8 003 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях, а также Киеве.
Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за это время были госпитализированы 2762 человек. Выздоровели от коронавирусной болезни 4244 пациентов.
Всего за время пандемии в Украине уже зафиксировано 1,333 млн случаев COVID-19.
Число зараженных коронавирусом в разных областях за 24 часа:
- Винницкая область - 738
- Волынская область - 219
- Днепропетровская область - 421
- Донецкая область - 136
- Житомирская область - 455
- Закарпатская область - 515
- Запорожская область - 120
- Ивано-Франковская область - 857
- Киев - 748
- Киевская область - 548
- Кировоградская область - 43
- Луганская область - 31
- Львовская область - 474
- Николаевская область - 150
- Одесская область - 319
- Полтавская область - 111
- Ровенская область - 133
- Сумская область - 160
- Тернопольская область - 305
- Харьковская область - 331
- Херсонская область - 32
- Хмельницкая область - 262
- Черкасская область - 127
- Черновицкая область - 638
- Черниговская область - 130
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