Коронавирус В Украине снова больше 8 тысяч новых случаев COVID-19 - карта заражения областей

2021-02-26 11:40

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 8 003 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях, а также Киеве.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за это время были госпитализированы 2762 человек. Выздоровели от коронавирусной болезни 4244 пациентов.

Всего за время пандемии в Украине уже зафиксировано 1,333 млн случаев COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в разных областях за 24 часа:

Винницкая область - 738

Волынская область - 219

Днепропетровская область - 421

Донецкая область - 136

Житомирская область - 455

Закарпатская область - 515

Запорожская область - 120

Ивано-Франковская область - 857

Киев - 748

Киевская область - 548

Кировоградская область - 43

Луганская область - 31

Львовская область - 474

Николаевская область - 150

Одесская область - 319

Полтавская область - 111

Ровенская область - 133

Сумская область - 160

Тернопольская область - 305

Харьковская область - 331

Херсонская область - 32

Хмельницкая область - 262

Черкасская область - 127

Черновицкая область - 638

Черниговская область - 130

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