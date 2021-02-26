Коронавирус В Украине снова больше 8 тысяч новых случаев COVID-19 - карта заражения областей

2021-02-26 11:40

За минувшие сутки в Украине подтвердилось 8 003 новых случая заражения COVID-19. Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в Ивано-Франковской, Винницкой, Черновицкой, Киевской и Закарпатской областях, а также Киеве.

Как сообщил глава МОЗ Максим Степанов, за это время были госпитализированы 2762 человек. Выздоровели от коронавирусной болезни 4244 пациентов.

Всего за время пандемии в Украине уже зафиксировано 1,333 млн случаев  COVID-19.

Число зараженных коронавирусом в разных областях за 24 часа:

  • Винницкая область - 738
  • Волынская область - 219 
  • Днепропетровская область - 421 
  • Донецкая область - 136 
  • Житомирская область - 455 
  • Закарпатская область - 515 
  • Запорожская область - 120
  • Ивано-Франковская область - 857 
  • Киев - 748 
  • Киевская область - 548 
  • Кировоградская область - 43 
  • Луганская область - 31 
  • Львовская область - 474
  • Николаевская область - 150 
  • Одесская область - 319 
  • Полтавская область - 111 
  • Ровенская область - 133 
  • Сумская область - 160 
  • Тернопольская область - 305 
  • Харьковская область - 331 
  • Херсонская область - 32 
  • Хмельницкая область - 262 
  • Черкасская область - 127
  • Черновицкая область - 638 
  • Черниговская область - 130 

 

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