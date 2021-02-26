Политика Почему глава украинской делегации в ТКГ Кравчук настаивает на переносе переговоров из Минска

2021-02-26 16:33

Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что следует перенести переговоры по Донбассу из Минска.

В интервью Deutsche Welle Кравчук впервые прямым текстом назвал Беларусь на 100% зависимой от Москвы.

По его мнению, необходимо выбрать новое место для проведения переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Перенести нужно. Нельзя их проводить в стране, которая зависима от России на 100 процентов. В стране, где власть в диктаторских руках. Непонятно, как при таких условиях может действовать структура, которая борется за мир. Это нонсенс", - сказал Кравчук.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что российская сторона искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. При этом представители сепаратистов пытаются действовать во время заседаний как полноценные участники.

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