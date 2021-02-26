Политика Госдеп США признал, что милитаризация Крыма угрожает безопасности многих стран

2021-02-26 18:31

Официальный Вашингтон никогда не признает аннексию Крыма Россией, а также продолжит санкционное давление, пока РФ не изменит свою политику. Об этом говорится в заявлении Государственного секретаря США Энтони Блинкена, обнародованном Госдепом.

"Соединенные Штаты заявляют о солидарности с Украиной в связи с седьмой годовщиной вторжения и захвата Крыма Россией - наглого отрицания современного международного порядка. Мы утверждаем краеугольную истину: Крым - это Украина", - заявил Блинкен.

Глава Госдепа подчеркнул, что российская оккупация и усиление милитаризации Крымского полуострова имеют последствия далеко за пределами Украины, что грозит общей мировой безопасности.

Кроме того, в заявлении указано, что аннексия повлекла значительные человеческие потери. В частности, говорится о жестокой кампании репрессий против крымских татар, этнических украинцев и представителей других этнических меньшинств и религиозных групп в Крыму, обысках.

Блинкен отметил, что Россия вытеснила с полуострова независимые СМИ и назначила длительные тюремные приговоры тем, кто решился выступить против оккупации.

Он отметил, что репрессии привели к "постоянному страху жителей Крыма, которые не могут свободно жить своей жизнью".

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма, освободить всех украинских политических заключенных, которых она несправедливо удерживает, и вернуть Украине полный контроль над полуостровом. Мы также призываем Россию прекратить агрессию на востоке Украины. Санкции США против России в ответ на ее агрессию на востоке Украины и захват Крыма остаются в силе, пока Россия не изменит курс. США не признают и никогда не будут признавать заявленную Россией аннексию Крыма", - подчеркнул глава Госдепа США.

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